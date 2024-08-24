Правда, они не уточняют, как долго нужно ждать.

Отсчёт времени до выхода квартальной финансовой статистики NVIDIA уже пошёл на дни, а потому появляется всё больше желающих поделиться своими прогнозами по результатам второго квартала для этого эмитента. Представители Wedbush Securities убеждены, что грядущий квартальный отчёт станет для технологического сектора фондового рынка важнейшим за несколько последних лет, затмив по степени своего влияния на котировки акций даже пятничное заседание Федрезерва США.

Источник изображения: NVIDIA

Многие крупные клиенты NVIDIA из числа облачных провайдеров уже отчитались о своих результатах квартала, и теперь отчёт самой компании должен подтвердить уверенность руководства в сохранении тенденции к высоким расходам участников рынка на компоненты для систем искусственного интеллекта, которые она поставляет. Эксперты Wedbush вообще считают, что для клиентов NVIDIA каждый вложенный в её GPU доллар в перспективе должен обернуться $8–10 отдачи. Правда, сроки подобной окупаемости не уточняются, зато руководство NVIDIA ранее заявляло, что в течение четырёх лет каждый вложенный доллар может принести покупателям GPU по пять долларов США.