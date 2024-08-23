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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Перепродающим свои пикапы Tesla Cybertruck американцам больше не грозят санкции автопроизводителя
Угрозы наложения штрафа в $50 000 так и не были реализованы.

Следящий за тенденциями рынка электромобилей сайт Electrek выяснил у читателей, недавно заказавших себе в США электрические пикапы Tesla Cybertruck, что из договора покупки транспортного средства исчез пункт о возможной ответственности владельца за перепродажу этой машины. Напомним, что первым владельцам Cybertruck запрещалось их перепродавать на протяжении определённого срока, и Tesla оставляла за собой право оштрафовать нарушителя на $50 000.

Источник изображения: Tesla

Впрочем, на практике эти угрозы реализованы не были, и самая страшная санкция, которая последовала от Tesla — это запрет на покупку любых электромобилей марки напрямую у производителя для нарушителей этого требования. Как отмечает источник, к марту этого года цены на Cybertruck на вторичном рынке начали падать, а к лету исчезли и очереди как таковые. По сути, американцы сейчас могут приобрести Cybertruck с ожиданием в несколько недель. Правда, ассортимент предложений так и не пополнился более доступными комплектациями, и география продаж официально расширилась только на Канаду, поэтому говорить о масштабной экспансии модели пока рано.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап
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