В его составе он пребывал менее двух лет.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что в начале этой неделе о своих намерениях незамедлительно покинуть состав совета директоров Intel объявил Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) — бывший глава разработчика ПО для проектирования чипов Cadence Design Systems и основатель инвестиционной компании Walden International, одновременно являющийся управляющим партнёром Celesta Capital.

Источник изображения: Celesta Capital

Он был привлечён в состав совета директоров Intel в сентябре 2022 года, через полтора года после назначения на должность генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger). Поскольку Лип-Бу Тан был включён в состав комитета Intel по слияниям и поглощениям, его опыт мог пригодиться при неорганическом сценарии расширения рыночных сегментов, в которых присутствует компания. По словам самого Лип-Бу Тана, его уход из Intel связан с необходимостью сосредоточиться на других направлениях своей деятельности, и был вызван принятым им самостоятельно решением. Компанию он продолжает поддерживать во всех её начинаниях.