А вот на Ближнем Востоке американским ИИ-стартапам ловить нечего.

Наша третья попытка изучить высказывания бывшего главы Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на скандальной встрече со студентами Стэнфордского университета реализуется благодаря публикации на страницах сайта Barron’s. Его изучившие удалённое с YouTube видео представители пояснили, что Шмидт во время выступления в университете рекомендовал властям США сотрудничать с Канадой в сфере энергетики, поскольку северный сосед обладает значительными водными ресурсами, позволяющими вырабатывать недорогую электроэнергию.

Источник изображения: Bloomberg

Для реализации амбициозных американских проектов в сфере искусственного интеллекта потребуется много электроэнергии, поэтому Канада в этом смысле может прийти на помощь. А вот рассчитывать на сотрудничество США со странами Ближнего Востока Эрик Шмидт не готов, поскольку первая из сторон слишком предвзято относится к теме национальной безопасности, когда речь заходит о передовых технологиях.