Наша третья попытка изучить высказывания бывшего главы Google Эрика Шмидта (Eric Schmidt) на скандальной встрече со студентами Стэнфордского университета реализуется благодаря публикации на страницах сайта Barron’s. Его изучившие удалённое с YouTube видео представители пояснили, что Шмидт во время выступления в университете рекомендовал властям США сотрудничать с Канадой в сфере энергетики, поскольку северный сосед обладает значительными водными ресурсами, позволяющими вырабатывать недорогую электроэнергию.
Для реализации амбициозных американских проектов в сфере искусственного интеллекта потребуется много электроэнергии, поэтому Канада в этом смысле может прийти на помощь. А вот рассчитывать на сотрудничество США со странами Ближнего Востока Эрик Шмидт не готов, поскольку первая из сторон слишком предвзято относится к теме национальной безопасности, когда речь заходит о передовых технологиях.