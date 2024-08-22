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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск рассчитывает, что через десять лет мозговые импланты Neuralink получат миллионы людей
А через пять — только десятки тысяч.

Стоило появиться информации о том, что второй пациент с вживлённым в черепную коробку имплантом Neuralink уже использует его для игры в Counterstrike 2, как на страницах ресурса РБК появилась цитата с личной страницы Илона Маска (Elon Musk) в социальной сети X. Миллиардер выразил надежду, что актуальный план Neuralink подразумевает установку мозговых имплантов сотням пациентов, а уже через пять лет их количество может измеряться десятками тысяч человек.

Источник изображения: Neuralink

На горизонте десяти лет количество обладателей таких имплантов может увеличиться до нескольких миллионов, если всё будет хорошо, как пояснил глава компании. Напомним, ранее он обещал силами Neuralink разработать имплант, который будет использоваться для восстановления зрения у людей, которые были его лишены. Кроме того, Маск готов привлечь компанию Tesla к производству протезов, управляемых при помощи чипов Neuralink. Поскольку Tesla всё равно будет заниматься выпуском человекоподобных роботов, определённой унификации в этой сфере можно добиться.

#илон маск #neuralink #интерфейс мозг-компьютер #мозговой имплант
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