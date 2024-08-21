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Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla придётся расследовать причины возгорания одного из своих электрических грузовиков
Не только Nikola не повезло в этом смысле.

Пожары с участием машин с ДВС случаются гораздо чаще в силу банального превосходства по величине автопарка таких транспортных средств, но внимание публики гораздо сильнее привлекают инциденты с возгоранием электромобилей. Как поясняет Electrek, недавно возле границы штатов Невада и Калифорния загорелся один из электрических грузовиков Tesla Semi, который компания, предположительно, использовала для своих логистических нужд. Эти грузовики в тестовом режиме уже давно перевозят из Невады в Калифорнию тяговые батареи для электромобилей Tesla.

Источник изображения: Electrek

Что стало причиной пожара, не уточняется. Если грузовик перевозил тяговые аккумуляторы, то они могли в равной степени стать причиной возгорания из-за внешнего воздействия или производственного дефекта, проявившегося соответствующим образом. Прибывшей на вызов пожарной охране штата Калифорния пришлось применить авиацию для локализации пожара, поскольку огонь успел охватить часть придорожной растительности. При тушении соблюдались меры по защите сотрудников пожарной охраны, поскольку при горении литийионных аккумуляторов выделяется немало вредных веществ. Пожарная служба взяла на себя миссию по транспортировке остатков грузовика к границе с Невадой, где они будут переданы представителям Tesla для анализа причин инцидента и последующей безопасной утилизации.

#tesla #tesla semi #электрические грузовики #возгорание аккумулятора
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