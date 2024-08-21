Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бизнес WD по выпуску твердотельной памяти в отдельности стоит от $10 до $23 млрд
В этом он похож на Solidigm, как считают аналитики Wedbush.

Ресурс Blocks and Files в силу своей информационной ориентации обратил внимание на комментарии аналитиков Wedbush по поводу капитализации бизнеса Western Digital по производству твердотельной памяти и накопителей. Как известно, предстоящая реструктуризация позволит компании выделить этот бизнес, и представители Wedbush считают, что капитализация этой части активов расположится в диапазоне от $10 до $23 млрд.

Источник изображения: Western Digital

При этом классический бизнес Western Digital по производству жёстких дисков экспертами Wedbush оценивается в $20 млрд, что фактически позволяет приблизить стоимость активов купленной ранее компании SanDisk к нулю. Напомним, что в своё время Western Digital начала выпускать твердотельную память именно благодаря поглощению SanDisk. Теперь же она пришла к выводу, что этот бизнес ей не совсем интересен.

#аналитика #финансы #твердотельные накопители #western digital #sandisk
+
Написать комментарий (0)
Наиболее влиятельные города в полупроводниковой отрасли находятся в США и Китае
Многие компании рассчитывают на окупаемость инвестиций в ИИ за срок от двух до четырёх лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
31
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
326
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
+
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
18
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
13

Сейчас обсуждают

Дюсель Дора
12:56
пора понять что не в графике дело а в кривом движке. на тот же бодикам глянь где фотореализм
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
VAKT
12:55
[рукалицо] я тут пыжусь, пытаюсь пояснить, а в ответ - это. Думаю, что наш диалог завершён.
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Дюсель Дора
12:54
вообще то движок кал
Ни одна видеокарта, включая GeForce RTX 4090, не смогла обеспечить более 50 FPS в Black Myth: Wukong
Denis Vershinin
12:54
Больше всего недовольные не потребители политического контента, а мамочки с детьми, кто не может включить мультики детям по ютуб на телевизоре. Вот главная беда.
Как жители РФ реагируют на замедление и блокировку YouTube, и где теперь смотрят клипы и мультфильмы
VAKT
12:52
А-ха-ха-ха, проще заземление сделать - вперёд, за качественной землёй !
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Алексей Полянский
12:50
7600х3д не представляю даже. Ультра имба какая то)
Линейка Arrow Lake-S получит восьмиядерные процессоры Core Ultra 3 и заменит серию Core i3
Данил Дементьев
12:47
Если для поиграть, то на сборку под любое разрешение хватит r5 5600 (самая оптимальная платформа по цена/производительность). Разница по цене с платформой на r5 7500f под 20к, что лучше в видяху влож...
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
SlyBiBi
12:46
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
SlyBiBi
12:46
Очередной кликбейтовый вброс от рекламо-дрочера Зеро-Бубли. Не ведитесь на это провокационное чмо!
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Сергей Анатолич
12:45
Собрала? Как грибы, что ли? Ей заплатили из фондов дем партии как единому кандидату. Небыло её то другому деньги дали бы.
Reuters: Харрис за месяц собрала на собственную предвыборную кампанию 500 млн долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем