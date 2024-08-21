В этом он похож на Solidigm, как считают аналитики Wedbush.

Ресурс Blocks and Files в силу своей информационной ориентации обратил внимание на комментарии аналитиков Wedbush по поводу капитализации бизнеса Western Digital по производству твердотельной памяти и накопителей. Как известно, предстоящая реструктуризация позволит компании выделить этот бизнес, и представители Wedbush считают, что капитализация этой части активов расположится в диапазоне от $10 до $23 млрд.

Источник изображения: Western Digital

При этом классический бизнес Western Digital по производству жёстких дисков экспертами Wedbush оценивается в $20 млрд, что фактически позволяет приблизить стоимость активов купленной ранее компании SanDisk к нулю. Напомним, что в своё время Western Digital начала выпускать твердотельную память именно благодаря поглощению SanDisk. Теперь же она пришла к выводу, что этот бизнес ей не совсем интересен.