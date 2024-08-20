А в первой половине следующего года экономия утроится.

Ресурс CRN выяснил в предназначенной для служебного пользования презентации главы подразделения Intel, отвечающего за маркетинг, продажи и коммуникации с клиентами Кристофа Шелла (Christoph Schell), что на этом направлении компания намерена до конца года сократить свои затраты более чем на 35%. В натуральном выражении это будет около $100 млн, а в следующем полугодии величина экономии достигнет ещё $300 млн.

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Безусловно, не удастся обойтись без сокращений персонала в структурах Intel, отвечающих за маркетинг и продажи, но бывшие сотрудники компании на условиях анонимности признались CRN, что устранить некоторое дублирование функций в этих подразделениях не помешало бы. Во многом штатное расписание этих подразделений компании сохранилось с тех времён, когда Intel стабильно контролировала более 90 % процессорного рынка, но теперь ситуация изменилась, и нужно оптимизировать затраты.

Маркетинговые затраты на продвижение продукции Intel также будут сокращены. Об этом уже можно судить по отказу компании от проведения публичных мероприятий. Ожидается, что рекламная поддержка OEM-партнёров, которые выпускают компьютеры на базе компонентов Intel, также сократится, но в разумных пределах. Руководство считает, что важно сохранить эффективные каналы взаимодействия с клиентами и партнёрами, поэтому жертвовать профильными кадрами нужно будет осторожно.