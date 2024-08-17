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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Ошибка в Windows 11 снижает игровую производительность процессоров AMD Ryzen, особенно Ryzen 9000
Вплоть до 10 %, если что.

Релиз процессоров AMD Ryzen 9000 (Zen 5) сопровождается чередой проблем, и последняя из них - ошибка в Windows 11, негативно влияющая на игровую производительность чипов Ryzen. Этот баг затрагивает как новейшие Zen 5, так и предыдущее поколение Zen 4, а возможно, и более ранние CPU на архитектуре Zen. Компания AMD уже подтвердила работу над патчем для Windows, который исправит эту проблему.

Как показали тесты Hardware Unboxed, отключение определённого режима администратора в Windows 11 позволяет обойти ошибку и увидеть реальный потенциал процессоров Ryzen.

Например, в Hogwarts Legacy производительность Ryzen 7 9700X (Zen 5) увеличивается на 10%, а в Cyberpunk 2077 Ryzen 7 7700X (Zen 4) и Ryzen 7 9700X получают прирост около 6.5%. В среднем, исправление бага увеличивает производительность Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X на 4% и 3% соответственно.

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Влияние ошибки на разные игры варьируется, но в целом это свидетельствует о том, что Ryzen 9000 не были готовы к релизу. Помимо этой ошибки, пользователи отмечают минимальный прирост производительности в многих задачах и серьёзные проблемы с межъядерной задержкой в 12-ядерных и 16-ядерных моделях Zen 5.

#amd #ryzen #ryzen 9000
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Леонид Косов
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AMD A10-9700 - в тихом омуте черт ногу сломит
Nvidia&Intel Hater
10:24
здравый пост,без фанатизма и по делу.а вашу идею проверю на втором компе где есть встройка.
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:20
он заявит,он тут вообще утверждает что 4 ядра хватает на все.тут даже комментировать смысла нет.а он на серьезных щах.и что тн матрица это просто апологет качества и 60 герц самай лучшая герцовка
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:18
он на домашнем обучении явно был,ввиду именно этой самой нездоровой психики,это не прикол в его случае
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Gamandril
10:17
Я и не заставляю делать как я. И можно быть против до того момента пока это не мешает. Мои посты о том как преодолеть трудности. Не героически превозмогать в попытке решить проблему методом продаж и п...
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:11
он более двух лет всем хамит,облизывает свой никчемный огрызок и непрерывно сидит в интернете.Явно психически больной и не работает потому
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:09
выше выложил твой замечательный скрин с dlss на псевдо qhd
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
Nvidia&Intel Hater
10:08
у тебя такое качество .что лучше убится об стену и выкинуть комп .вот твоя красота с dlss
Radeon RX 7700 XT vs Radeon RX 5700 XT – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 4 года
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