Вплоть до 10 %, если что.

Релиз процессоров AMD Ryzen 9000 (Zen 5) сопровождается чередой проблем, и последняя из них - ошибка в Windows 11, негативно влияющая на игровую производительность чипов Ryzen. Этот баг затрагивает как новейшие Zen 5, так и предыдущее поколение Zen 4, а возможно, и более ранние CPU на архитектуре Zen. Компания AMD уже подтвердила работу над патчем для Windows, который исправит эту проблему.

Как показали тесты Hardware Unboxed, отключение определённого режима администратора в Windows 11 позволяет обойти ошибку и увидеть реальный потенциал процессоров Ryzen.

Например, в Hogwarts Legacy производительность Ryzen 7 9700X (Zen 5) увеличивается на 10%, а в Cyberpunk 2077 Ryzen 7 7700X (Zen 4) и Ryzen 7 9700X получают прирост около 6.5%. В среднем, исправление бага увеличивает производительность Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X на 4% и 3% соответственно.

Влияние ошибки на разные игры варьируется, но в целом это свидетельствует о том, что Ryzen 9000 не были готовы к релизу. Помимо этой ошибки, пользователи отмечают минимальный прирост производительности в многих задачах и серьёзные проблемы с межъядерной задержкой в 12-ядерных и 16-ядерных моделях Zen 5.