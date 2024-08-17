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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тюнинговые ателье предлагают превратить Tesla Cybertruck в броневик с большим запасом хода
Он становится по-настоящему пуленепробиваемым.

Не успел ещё электрический пикап Tesla Cybertruck как следует прижиться на дорогах США, как парочка тюнинговых ателье объединила свои усилия для создания на его основе внедорожного броневика STING, как сообщает сайт Electrek. Всего предлагаются три исполнения модифицированной машины, и в базовом она просто дополнительно подготовлена к серьёзному бездорожью и оснащена генератором и ДВС в кузове, который позволяет заряжать тяговую батарею пикапа, выдавая до 125 кВт. Словом, Cybertruck в данном случае превращается в последовательный гибрид. Если учесть, что машина может использоваться для дальних экспедиций, такой компромисс вполне оправдан.

Источник изображения: Electrek

Два других исполнения STING подразумевают различную степень бронирования не только корпуса, но и стёкол. В первом из них предусмотрена защита от боеприпасов для автоматического оружия калибром до 7,62 мм, во втором калибр увеличивается до 14,5 мм, а ещё добавляется защита днища от мин.

Источник изображения: Electrek

В какую сумму владельцу обойдутся подобные модификации, не уточняется, но очевидно, что броневик на шасси Tesla Cybertruck будет стоить сотни тысяч долларов, учитывая и без того не самую низкую стоимость базового электромобиля.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрический пикап #броневик
Источник: electrek.co
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