В США услуга действует только в двух населённых пунктах.

На своей исторической родине гигант интернет-торговли Amazon не только давно экспериментирует с доставкой товаров по воздуху при помощи беспилотных летательных аппаратов, но и привлекает к рекламе профильных услуг медийных личностей типа Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson). Впрочем, на родине последнего в Великобритании, как отмечает CNBC, Amazon только недавно получила право тестировать услугу доставки товаров при помощи беспилотной техники.

реклама

Источник изображения: AFP/Getty Images

Помимо Amazon, соответствующее разрешение от британских регуляторов получили ещё шесть организаций, поэтому интернет-гигант с этой точки зрения не оказался в привилегированном положении. Условия экспериментов, по данным источника, позволяют использовать дроны на достаточно протяжённых дистанциях, исключающих прямую видимость летательного аппарата его оператором на всём пути следования. Это значит, что оператор будет руководствоваться данными, получаемыми с бортовых камер и датчиков. Помимо прочего, будет отрабатываться ситуация с распознаванием дронами друг друга во время полёта. На территории США услуга доставки Prime Air при помощи дронов действует в двух городах Техаса и Калифорнии соответственно, её расширение пока упирается в регуляторные ограничения.