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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Google намеревается поручить выпуск процессоров Tensor G5 компании TSMC
Текущее поколение процессоров выпускается по 4-нм технологии компанией Samsung.

Тайваньское издание Commercial Times вскоре после дебюта смартфонов Google серии Pixel 9 вернулось к избитой теме обсуждения выбора подрядчика по выпуску 3-нм процессоров Tensor G5 для смартфонов Google следующего поколения. Хотя нынешние процессоры Tensor G4 выпускаются Samsung по 4-нм технологии, преемники будут производиться по 3-нм технологии компанией TSMC.

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Источник изображения: TrendForce

Важно, что для упаковки процессоров Tensor G5 будет использоваться передовая методика InFO-POP, которой владеет TSMC. В четвёртом квартале последняя из компаний начнёт предлагать 3-нм процессоры для нужд компаний Qualcomm и MediaTek, так что Google с процессорами Tensor собственной разработки будет лишь одним из многих клиентов TSMC, использующих её возможности в данной сфере.

#samsung #полупроводники #google #tsmc #google tensor g4
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