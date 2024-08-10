Она теперь контролирует почти четверть серверного и настольного сегментов.

Статистика Mercury Research по рынку центральных процессоров в открытом виде «на дороге не валяется», поэтому изучать её приходится исключительно в изложении зарубежных сайтов. Первоисточник по итогам второго квартала сформировал довольно благоприятную для AMD картину динамики изменения рынка центральных процессоров, если оставить за кадром очевидную просадку поставок полузаказных процессоров для игровых консолей, спрос на которые снижается в силу зрелости существующих моделей.

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Источник изображения: Intel

Именно из-за включения в статистику компонентов AMD для игровых консолей её доля на рынке x86-совместимых процессоров в годовом сравнении по итогам второго квартала сократилась с 31,6 до 24,6%. Однако, на прочих направлениях AMD в той или иной мере сопутствовал успех, и в том же серверном сегменте она смогла укрепить свои позиции с 18,6 до 24,1 %. В мобильном сегменте доля AMD за год выросла с 16,5 до 20,3 %, а в настольном позиции укрепились с 19,4 до 23 %. Не исключено, что неудачи Intel с обнаруженными в процессорах Core 13-го и 14-го поколений дефектах позволят AMD дополнительно укрепить свои позиции в настольном сегменте рынка, а пока её конкурент контролирует на нём около 77%.