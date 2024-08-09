Ухудшение основных финансовых показателей деятельности Intel, как можно судить по публикации Reuters, не является единственной неприятностью, которая сопровождала компанию после публикации квартального отчёта. Группа акционеров подала иск к руководству компании за сокрытие не самого приглядного финансового положения эмитента, агентство Moody’s тем временем снизило кредитный рейтинг Intel с A3 до BAA1. По сути, это шаг вниз всего на одну ступень, но рейтинг BAA1 уже соответствует обязательства средней надёжности, подверженным умеренному кредитному риску. С таким рейтингом Intel будет сложнее найти кредиторов, а деньги компании в ближайшие годы точно понадобятся для реализации всех намеченных грандиозных планов.
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Как пояснили представители Moody’s, они исходили из предположения, что компания Intel в ближайшие 12 или 18 месяцев столкнётся с значительным снижением прибыльности. К концу текущего года соотношение кредитных обязательств компании к налогам, процентным платежам и амортизационным отчислениям вырастет до 7, прежде чем снизиться до 4 к концу 2025 года. Сейчас подобный показатель равен 4,35, поэтому в ближайшие год или полтора компания должна столкнуться с ухудшением структуры долговых обязательств.