До конца 2025 года ситуация не нормализуется.

Ухудшение основных финансовых показателей деятельности Intel, как можно судить по публикации Reuters, не является единственной неприятностью, которая сопровождала компанию после публикации квартального отчёта. Группа акционеров подала иск к руководству компании за сокрытие не самого приглядного финансового положения эмитента, агентство Moody’s тем временем снизило кредитный рейтинг Intel с A3 до BAA1. По сути, это шаг вниз всего на одну ступень, но рейтинг BAA1 уже соответствует обязательства средней надёжности, подверженным умеренному кредитному риску. С таким рейтингом Intel будет сложнее найти кредиторов, а деньги компании в ближайшие годы точно понадобятся для реализации всех намеченных грандиозных планов.

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Источник изображения: Reuters

Как пояснили представители Moody’s, они исходили из предположения, что компания Intel в ближайшие 12 или 18 месяцев столкнётся с значительным снижением прибыльности. К концу текущего года соотношение кредитных обязательств компании к налогам, процентным платежам и амортизационным отчислениям вырастет до 7, прежде чем снизиться до 4 к концу 2025 года. Сейчас подобный показатель равен 4,35, поэтому в ближайшие год или полтора компания должна столкнуться с ухудшением структуры долговых обязательств.