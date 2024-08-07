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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
HP Inc надеется за три года перенести до 70% производства ноутбуков за пределы Китая
Алло, мы ищем Таиланды!

По итогам прошлого года американская корпорация HP Inc заняла второе место по количеству выпущенных ноутбуков и компьютеров в мире, уступив только китайской Lenovo, но фактически основная часть её продукции собиралась подрядчиками в Китае. Подобную географическую концентрацию производства в нынешних непростых геополитических обстоятельствах руководство HP Inc считает чрезмерно опасной, как сообщает Nikkei Asian Review, а потому намеревается за три года вынести до 70% своего производства ноутбуков за пределы Китая.

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Источник изображения: HP Inc.

Для этого подрядчиками HP Inc уже строятся дополнительные предприятия и логистические центры в Таиланде и Сингапуре, поскольку обе страны выбраны в качестве альтернативы Китаю с точки зрения размещения производства ноутбуков. Примечательно, что при этом центр разработки продуктов HP Inc на Тайване лишь незначительно ослабит свою роль в бизнесе компании, получив дополнительных специалистов на территории Сингапура. То есть, в потенциальном конфликте Тайваня и Китая американский производитель осознанно делает ставку на опекаемый властями своей страны остров.

У подобной миграции есть и другие причины. Если к власти в США по итогам осенних выборов в этом году придёт Дональд Трамп (Donald Trump), он вполне может по старой памяти развернуть «торговую войну» с Китаем, запретив ввоз в США определённые виды продукции. Те же процессоры с функцией ускорения ИИ, напротив, в Китай могут перестать поставляться из США, а они будут требоваться для производства ноутбуков. По этой причине HP Inc также старается разместить больше производственных площадей за пределами КНР.

#китай #ноутбуки #hp inc #сингапур #таиланд
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