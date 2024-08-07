Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
На дворе последний месяц лета, а это значит, что следующее полугодие будет первым в 2025 году.

Компания Intel на этой неделе сочла нужным подчеркнуть, что не только располагает работоспособными образцами собственных процессоров Panther Lake и Clearwater Forest, которые выпускаются по передовой технологии Intel 18A, но и уже предлагает клиентам средства разработки, учитывающие специфику данного техпроцесса. Помимо прочего, в рамках технологии Intel 18A внедрена структура транзисторов RibbonFET с окружающим затвором и подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины.

реклама

Источник изображения: Intel

По словам представителей Intel, клиенты компании технически уже могут получать свою продукцию, выпускаемую по технологии Intel 18A, с первой половины следующего года. Им лишь нужно своевременно завершить разработку собственных чипов, которые будут выпускаться Intel по данной технологии.

Аналитики Argus попутно заявляют, что контрактное подразделение Intel Foundry сможет уйти от убытков только после перехода на массовый выпуск продукции по технологии Intel 3. Формально это может произойти уже в текущем году, но всё будет зависеть от пропорции данной продукции в структуре поставок Intel.

#intel #полупроводники #литографическое производство #intel 18a
+
Написать комментарий (0)
TSMC собирается внедрить High-NA EUV в 2028 году в рамках технологии A14P
В Китае принято на 70% оснащать предприятия по выпуску чипов оборудованием местных поставщиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Искандер-1000" и "Искандер-К" - зачем России ещё два ОТРК и в чём их особенности
2
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
153
Р-37М, PL-21 и AIM-260 - Воздушный бой на гиперзвуке: погоня за сверхдальностью и скоростью
1
"Mullet MadJack" - краткий обзор игры
1
Играем за копейки — три выгодные ультрабюджетные сборки ПК в августе 2024 года
24
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
3
Почему Windows 11 – не подходит геймерам, а старая Windows 10 лучше справляется с играми
13
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
1
Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
+
GeForce GTX 1660 SUPER vs GeForce RTX 4060 – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке
5

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
08:48
Ты ленивый. Тут люди за эти деньги целые статьи пишут.
6 способов с пользой использовать старый компьютер и ноутбук — не спешите продавать их на Авито
AleksK
08:47
Судя по минусам тут бросили дивизию кастрюль которые должны были информационно поддерживать попытки нападения на границе Курской области. Пожежа у них знатная, тарасики гибнут а результатов нет.
Volkswagen возвращается на российский рынок под брендом Jetta
Megard
08:44
Жесть, такое дерьмо я давно не видел
Блокбастер «Дэдпул и Росомаха» возглавил прокат в России
LimonGAES
08:43
Честь и хвала нашим конструкторам! Слава России! Победа будет за нами!
«Изделие 720» – чем опасна новая "треугольная" ракета ВС РФ и что о ней известно
AleksK
08:42
А чего в OpenAI "open", кроме названия? Все закрыто и анально огорожено. Гражданам "неправильных" стран доступ запрещен. Где тут "open"?
Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана, обвиняя в предательстве некоммерческих идеалов
Gorod
08:28
Насколько я понимаю, reflex + boost может быть полезен для сценариев когда жесткий упор в процессор а видеокарта условно говоря отдыхает, например тяжелые сценарии в MMO играх. Попробовал конечно, и...
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
lamalama
08:22
а может не долететь, пуская долетит сперва, потому уже рекламируйте.
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
AleksK
08:20
В сравнении с Китаем цена любых товаров из Китая заметно выше.
Директор автосалона сказал, что постоянные скидки на китайские авто в РФ – это плохо
Сергей Анатолич
08:18
Может, может. Пусть долетит, посмотрим.😡
Intel готова выпускать продукцию по технологии Intel 18A для сторонних клиентов со следующего полугодия
AleksK
08:18
Как там американский корабль на орбите и американские космонавты застрявшие на МКС поживают? А ты тут что-то про Луну ещё вякаешь.
«Роскосмос» потерял 180 млрд рублей из-за неисполнения договорных обязательств западными компаниями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем