На дворе последний месяц лета, а это значит, что следующее полугодие будет первым в 2025 году.

Компания Intel на этой неделе сочла нужным подчеркнуть, что не только располагает работоспособными образцами собственных процессоров Panther Lake и Clearwater Forest, которые выпускаются по передовой технологии Intel 18A, но и уже предлагает клиентам средства разработки, учитывающие специфику данного техпроцесса. Помимо прочего, в рамках технологии Intel 18A внедрена структура транзисторов RibbonFET с окружающим затвором и подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины.

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Источник изображения: Intel

По словам представителей Intel, клиенты компании технически уже могут получать свою продукцию, выпускаемую по технологии Intel 18A, с первой половины следующего года. Им лишь нужно своевременно завершить разработку собственных чипов, которые будут выпускаться Intel по данной технологии.

Аналитики Argus попутно заявляют, что контрактное подразделение Intel Foundry сможет уйти от убытков только после перехода на массовый выпуск продукции по технологии Intel 3. Формально это может произойти уже в текущем году, но всё будет зависеть от пропорции данной продукции в структуре поставок Intel.