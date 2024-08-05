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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Honor пользуется растущей поддержкой муниципальных властей у себя на родине
И готовится выйти в Китае на IPO.

Агентство Reuters сообщило сегодня, что некогда принявшая от Huawei активы по разработке смартфонов китайская компания Honor готовится к выходу на фондовый рынок Китая в конце этого или начале следующего года. В далёком 2020 году профильный бизнес оценивался в $12,8 млрд, а какую сумму планируется привлечь сейчас, не уточняется.

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Источник изображения: Reuters

Власти Шэньчжэня, в котором расположена штаб-квартира молодого производителя смартфонов, всячески стараются сделать из профильных активов «конфетку», чтобы привлечь к ним сторонних инвесторов. Это выражается и в предоставлении налоговых послаблений и субсидий, и в разного рода услугах по сертификации и консультациях. За Honor в администрации мегаполиса закреплена специальная команда чиновников, имеющая способность решать проблемы производителя едва ли не в круглосуточном режиме. Впрочем, сами представители Honor наличие подобных преференций отрицают или не хотят афишировать, говоря о нормальном уровне поддержки, характерном для отрасли в целом.

#китай #honor #субсидии #шэньчжэнь
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