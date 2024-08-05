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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Разработчикам электрического вездехода AeroHT с летающим модулем удалось привлечь ещё $150 млн
Впервые за три с лишним года.

Являющийся подразделением китайского автопроизводителя XPeng стартап AeroHT привлекает инвестиции и на стороне, как поясняет CnEVPost. Впервые ему удалось привлечь $500 млн ещё в октябре 2021 года, но следующий этап финансирования начался лишь недавно, в его рамках компания получила $150 млн на разработку и массовое производство летающей части модульного вездехода, заказы на которой намеревается начать принимать в четвёртом квартале текущего года.

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Источник изображения: XPeng AeroHT

Напомним, концепция нового транспортного средства AeroHT подразумевает перемещение путешественников на шестиколёсном электрическом вездеходе с подруливающей задней осью, в кузове которого хранится летательный аппарат на электротяге. Последний будут выпускать на производственной линии в Гуанчжоу, на строительство которой и будут направлена часть привлечённых недавно $150 млн. AeroHT уже заключила соглашения с 60 организациями на территории Китая, которые будут предоставлять услуги по эксплуатации летательных аппаратов, создаваемых компанией.

#летающий электромобиль #aeroht #xpeng aeroht
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Пассажирский электролёт XPeng AeroHT начнёт предлагаться в Китае в четвёртом квартале
На первых порах летать на аппаратах AeroHT нельзя будет в черте китайских городов
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