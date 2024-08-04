Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
Цыплят по осени считают, как говорят в американском избиркоме.

Не успели остыть новости по поводу подготовки компанией NVIDIA нового адаптированного под требования экспортного контроля США ускорителя вычислений B20 с архитектурой Blackwell, как издание South China Morning Post по своим каналам выяснило, что компания не торопится начинать его поставки китайским клиентам из-за опасений по поводу дальнейшего усугубления санкций США.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что ритмичность усиления санкций Министерством торговли США была стабильной на протяжении предыдущих двух лет — новые ограничения вводились в октябре. Поскольку NVIDIA изначально хотела наладить поставки B20 в Китай в четвёртом квартале, новое возможное усиление санкций поставило бы под вопрос саму возможность таких поставок. Из-за этого компания теперь заняла выжидательную позицию, которая в этом году обоснована ещё и ожиданием результатов президентских выборов в США.

Одновременно издание The Information сообщает, что одним только B20 ассортимент ускорителей NVIDIA для Китая не ограничится. Компания якобы готовит более производительный GB20, который по аналогии с полноценным GB200 сочетает GPU и центральные процессоры Grace с Arm-совместимой архитектурой.

#nvidia #сша #китай #санкции #blackwell #nvidia b20
+
Написать комментарий (0)
Спрос на ускорители NVIDIA перестанет расти, акции начнут снижаться в цене
Непосредственно бизнесу NVIDIA задержка с выходом Blackwell особо не навредит
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
21
"Искандер-1000": особенности новейшего ОТРК и отличия от предшественника
+
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
22
"Империя волков", "22 пули: Бессмертный", "Город мошенников" - краткий обзор трех фильмов
1
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
6
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
19
"Bulsae-2" - лазерный "Фагот" из КНДР
1
20 функций Windows 11, о которых вы могли не знать, но которые стоит попробовать
2
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
10
Разбираем вопрос с замедлением и блокировкой Youtube
140

Сейчас обсуждают

Павел Воликов
08:21
Плавайте поездами РЖД. Блин они на железке порядок навести не могут, а полезли в море
Новый проект Santa Monica Studio может не иметь отношения к God of War
Сергей Блюм
08:20
Шлюхи это круто), попробуйте как ни будь с такой, не пожалеете. Только не путайте шлюх и проституток. ;)
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
inchaos75
08:16
Что за чушь. Обычный 5800X, которому уже 2 года выдает 4950 на одном ядре. Тут так же на скрине не развернута вкладка CoreClocks, чтоб не показать что остальные ядра не были задействованы, показывает ...
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
Mikhail Moiseev
08:13
Не путайте LoT с LTSC, LTSC это полноценная ОС только корпоративная, с другой политикой обновлений
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
inchaos75
08:10
Если для дома то это вредный совет, у многих игр проблемы именно с LTSC.
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
AleksK
08:03
На обложках модных журналов. В реальности хорошо жила только илитка, ни нормальной промышленности, ни науки, полнейшая зависимость от запада, 90% процентов населения не имело даже начального образован...
Новый прозападный вице-президент Ирана может оттолкнуть Москву от Тегерана
Vorvort
08:00
Очередной плевок в лицо зелёным леммингам: вместо снижения цен Хуанг создаёт им искусственный дефицит. Хомячки утрутся и продолжат носить ему свои деньги.
Новые видеокарты NVIDIA задержатся до января – есть ли смысл сегодня брать GeForce RTX 4090
Vorvort
07:55
Не понравилось что у луков убрали прицел. Традиционная боевка Готик подразумевает его наличие. Ну и нет геймплея в ролике, как такового, зрителей ввели в заблуждение. Надеюсь на успех ремейка, тогда м...
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
Aleksei Didenko
07:53
Только авторитет утерян...
Intel возлагает на процессоры Panther Lake большие надежды
Мохнатый
07:26
Иран был прекрасной страной до Исламской революции...
Новый прозападный вице-президент Ирана может оттолкнуть Москву от Тегерана
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем