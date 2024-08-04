Цыплят по осени считают, как говорят в американском избиркоме.

Не успели остыть новости по поводу подготовки компанией NVIDIA нового адаптированного под требования экспортного контроля США ускорителя вычислений B20 с архитектурой Blackwell, как издание South China Morning Post по своим каналам выяснило, что компания не торопится начинать его поставки китайским клиентам из-за опасений по поводу дальнейшего усугубления санкций США.

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Источник изображения: NVIDIA

Напомним, что ритмичность усиления санкций Министерством торговли США была стабильной на протяжении предыдущих двух лет — новые ограничения вводились в октябре. Поскольку NVIDIA изначально хотела наладить поставки B20 в Китай в четвёртом квартале, новое возможное усиление санкций поставило бы под вопрос саму возможность таких поставок. Из-за этого компания теперь заняла выжидательную позицию, которая в этом году обоснована ещё и ожиданием результатов президентских выборов в США.

Одновременно издание The Information сообщает, что одним только B20 ассортимент ускорителей NVIDIA для Китая не ограничится. Компания якобы готовит более производительный GB20, который по аналогии с полноценным GB200 сочетает GPU и центральные процессоры Grace с Arm-совместимой архитектурой.