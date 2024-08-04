А компанию TSMC она уже догнала технологически.

В текущем квартале Intel может столкнуться со снижением выручки на 8% относительно прошлогоднего значения, но этим её проблемы не ограничиваются. Пытаясь исправить ошибки своих предшественников, нынешний генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) настойчиво толкает компанию к серьёзной реструктуризации бизнеса, которая требует больших затрат, а потому на чём-то приходится экономить уже сейчас. По крайней мере, 15% персонала Intel намеревается сократить до конца следующего года, причём основная часть профильных мероприятий будет проведена до конца текущего года.

Представители Barron’s заявляют, что на этой неделе Гелсингер в интервью ресурсу признался в достижении компанией Intel основных целей с точки зрения отставания от TSMC в сфере литографии. По сути, сейчас Intel нужно лишь повысить эффективность расходования средств, а цель по освоению пяти новых техпроцессов за четыре года почти достигнута.

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Источник изображения: Intel

По крайней мере, Intel уже располагает работоспособными образцами процессоров Panther Lake, которые серийно будут выпускаться со второй половины следующего года с использованием передовой технологии Intel 18A. Как отмечает источник, в конце прошлого года представители Intel дали понять, что на процессоры Panther Lake в компании возлагаются большие надежды с точки зрения их способности обойти изделия конкурентов по основным эксплуатационным характеристикам.