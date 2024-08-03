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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel может страдать от дефицита Meteor Lake из-за проблем с качеством
Технология Intel 4 станет для компании проходным этапом.

В современных реалиях не все процессоры марки Intel в полной мере производятся самой компанией, поскольку часть их элементов поручено обрабатывать TSMC, а в случае с представляемыми в сентябре Lunar Lake кристаллы процессоров будут полностью производиться этой тайваньской компанией. Как считают авторы публикации на сайте AnandTech, опирающиеся на мнение эксперта в сфере полупроводниковых компонентов Патрика Мурхеда (Patrick Moorhead), компания Intel может испытывать серьёзные проблемы с уровнем выхода годной продукции по технологии Intel 4. Она используется для производства одного из кристаллов, входящих в состав процессоров Meteor Lake, из-за чего компания сейчас не может их поставлять в достаточных для клиентов количествах.

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Источник изображения: Intel

Из-за необходимости срочно наращивать количество выпускаемых Meteor Lake у компании растут производственные затраты. Предполагается, что эта причина стала одним из факторов, побудивших Intel ускорить перенос производства продукции по технологиям Intel 4 и Intel 3 из лаборатории в Орегоне на конвейер предприятия Fab 34 в Ирландии. Настораживает и то обстоятельство, что технология Intel 4 не используется при выпуске компонентов серверных процессоров Xeon. Они будут опираться на более совершенную Intel 3. Не исключено, что Intel 4 для компании окажется «проходным» вариантом, и уже в ближайшие месяцы она сосредоточится на заказах на выпуск процессоров Lunar Lake и Arrow Lake, которые почти целиком будут изготавливаться TSMC.

#intel #полупроводники #процессоры #литографическое производство #intel 4 #intel meteor
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