И не факт, что это будут ноутбуки.

Первые ноутбуки на основе процессоров Qualcomm Snapdragon X, оснащённые блоком NPU для локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, не отличались гуманными ценами, и одним из самых доступных из них можно считать Microsoft Surface за $999. Как заявил на недавней квартальной отчётной конференции глава Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon), компания будет целенаправленно работать над возможностью появления в следующем году ПК на базе процессоров данной серии, которые будут стоить от $700.

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Источник изображения: Qualcomm

Данная формулировка не упоминает ноутбуки как таковые, поэтому речь может идти и компактных настольных компьютерах. Генеральный директор Qualcomm подчеркнул, что доступность таких ПК будет обеспечена без ущерба для производительности нейронного сопроцессора (NPU). Другими словами, эти компьютеры всё ещё будут соответствовать требованиям Copilot+ PC компании Microsoft. Ближайшие важные анонсы на эту тему запланированы руководством Qualcomm на начало сентября, поскольку компания намерена принять участие в выставке IFA 2024, начинающей работу в это время в Германии.