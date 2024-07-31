Это делается ради снижения расходов.

Агентство Bloomberg решило предвосхитить публикацию компанией Intel квартального отчёта заявлением о готовности этого производителя чипов объявить на этой неделе о предстоящих сокращениях тысяч сотрудников. Как можно догадаться, на непопулярный шаг компания вынуждена пойти ради экономии средств.

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Источник изображения: Intel

Это не первое масштабное сокращение в новейшей истории Intel. В октябре позапрошлого года она уже заявляла о намерениях сократить штат на 5%, и к концу прошлого года довела его численность до 124 800 человек. Теперь, без учёта выделяемых из структуры корпорации подразделений, Intel обеспечивает работой около 110 000 сотрудников. Их количество, соответственно, должно быть уменьшено ещё на несколько тысяч. Аналитики ожидают, что по итогам прошлого квартала Intel сохранила выручку на прошлогоднем уровне, а по итогам всего текущего года увеличит её на 3% до $55,7 млрд. Рост выручки в этом случае будет наблюдаться впервые с 2021 года.