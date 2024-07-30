Теперь ему не страшны снежные зимы, хотя он с ними редко сталкивается.

Запланированное совместное выступление Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) и Дженсена Хуана (Jensen Huang) на мероприятии SIGGRAPH 2024 сопровождалось воспоминании о совместном приготовлении пищи у второго из них дома, а завершилось обменом куртками, которые так любит коллекционировать основатель NVIDIA. По информации TechCrunch, Цукерберг вручил ему чёрную кожаную дублёнку с большим меховым воротником, сшитую на заказ.

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Источник изображения: Meta Platforms (признана экстремистской организацией в РФ)

Дженсену Хуану пришлось в качестве встречного жеста передать Цукербергу новенькую кожаную куртку, которую ему подарила жена специально для выступления на упоминаемом мероприятии. Поносить её он успел не более двух часов, но Цукерберг после примерки подарка отметил, что поношенные вещи стоят дороже в подобных случаях.