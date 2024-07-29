Под маркой Solidigm.

В 2020 году компания Intel решила, что больше не хочет пытаться превратиться в самостоятельного производителя твердотельной памяти типа 3D NAND, а потому своё предприятие в китайском Даляне она продала SK hynix за $7 млрд. Условия сделки подразумевают передачу сопутствующей интеллектуальной собственности и персонала предприятия и исследовательского центра от Intel к SK hynix только по итогам 2025 года, и после выплаты $2 млрд южнокорейской компанией. Как отмечает Blocks & Files со ссылкой на южнокорейские СМИ, новые владельцы бизнеса подумывают о его выходе на IPO в США.

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Источник изображения: Solidigm

Фактически, бывшее китайское предприятие Intel теперь выпускает твердотельную память и накопители под маркой Solidigm, и после окончательного перехода в собственность SK hynix соответствующая структура может выйти на американский фондовый рынок для привлечения финансовых ресурсов. Для SK hynix приоритетом является развитие собственных предприятий в Южной Корее, поэтому китайское она попытается финансировать за счёт средств сторонних инвесторов. Сложно представить, правда, чтобы в условиях санкций США таковых нашлось много, но сам по себе план имеет право на жизнь хотя бы гипотетически.