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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NIO не считает выпуск роботакси разумной бизнес-идеей
В том числе, из гуманных побуждений.

Илон Маск (Elon Musk), возглавляющий американскую компанию Tesla, не является единственным сторонником идеи выпуска роботизированных такси на рынке, китайские производители тоже стараются не отставать от тенденции. По крайней мере, Baidu уже активно тестирует автоматические такси в нескольких городах Китая, и «крупнейшие полигоны» такого рода уже начали вызывать недовольство местных таксистов. Кроме того, XPeng собирается выпустить роботизированные такси к 2026 году, позволив компаниям-партнёром организовать соответствующий бизнес в тех районах Китая, которые им понравятся.

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Источник изображения: NIO

Как сообщает CnEVPost, основатель и бессменный руководитель компании NIO Уилльям Ли (William Li) на мероприятии в Шанхае недавно заявил, что не видит перспективы в создании роботизированных такси, поскольку сама по себе бизнес-идея не оправдает себя. По словам Ли, в каждом конкретном городе есть конечное количество такси, которое может работать на линии, и нельзя бесконечно масштабировать таксопарки, как это происходит с программным обеспечением или облачными вычислительными системами. Кроме того, основателю Nio не нравится сама идея отъёма у таксистов их заработка. При этом глава компании считает важным совершенствование технологий автопилота, поскольку это повышает безопасность дорожного движения.

#tesla #автопилот #роботакси #nio #китайские электромобили
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