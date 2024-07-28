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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские контрактные производители чипов отдают предпочтение заказам соотечественников
Зарубежные от этого страдают.

Китайскую полупроводниковую промышленность нельзя назвать самодостаточной, но благодаря своим масштабам она способна обслуживать интересы не только отечественных заказчиков, но и зарубежных. Впрочем, как отмечает DigiTimes, в последнее время потребностям китайских разработчиков чипов местные контрактные производители стали отдавать приоритет, в итоге те же тайваньские клиенты оказались в менее выгодном положении.

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Источник изображения: DigiTimes

Понятно, что в условиях китайского бизнеса соображения выгоды могут отходить на второй план с учётом политических приоритетов, но масштабы производства чипов в Китае вполне могут привлекать и зарубежных заказчиков, если им в дальнейшем надлежит реализовывать продукцию на территории КНР. Получается, что в последнее время зарубежным компаниям приходится всё меньше рассчитывать на локальные производственные мощности в Китае.

#китай #полупроводники #литографическое производство #китайские производители
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