Зарубежные от этого страдают.

Китайскую полупроводниковую промышленность нельзя назвать самодостаточной, но благодаря своим масштабам она способна обслуживать интересы не только отечественных заказчиков, но и зарубежных. Впрочем, как отмечает DigiTimes, в последнее время потребностям китайских разработчиков чипов местные контрактные производители стали отдавать приоритет, в итоге те же тайваньские клиенты оказались в менее выгодном положении.

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Источник изображения: DigiTimes

Понятно, что в условиях китайского бизнеса соображения выгоды могут отходить на второй план с учётом политических приоритетов, но масштабы производства чипов в Китае вполне могут привлекать и зарубежных заказчиков, если им в дальнейшем надлежит реализовывать продукцию на территории КНР. Получается, что в последнее время зарубежным компаниям приходится всё меньше рассчитывать на локальные производственные мощности в Китае.