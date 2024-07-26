Это опасно для электромобиля.

Технологии экспресс-зарядки тяговых батарей электромобилей подразумевают работу с большой силой тока и высокое тепловыделение. Последнее электроника зарядной станции и бортовой системы электромобиля учитывает при помощи температурных датчиков, и в случае опасности ограничивает принимаемую батареей мощность, предсказуемо увеличивая время зарядки ради безопасности. Поскольку среди владельцев есть пытливые торопыги, в глобальной сети появились результаты экспериментов, авторы которых пытаются обмануть температурные датчики зарядного порта при помощи намотанного на кабель влажного полотенца.

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Источник изображения: Electrek

По замыслу экспериментаторов, датчики в этом случае демонстрируют более низкую температуру «на входе», позволяя батарее принимать заряд быстрее. Представители Tesla предостерегли любителей таких экспериментов, поскольку они нарушают штатный режим работы бортовых систем и могут стать источником технических проблем. По словам автопроизводителя, использование мокрого полотенца в таких целях не позволит серьёзно ускорить процесс зарядки тяговой батареи электромобиля.