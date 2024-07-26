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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новое руководство Cruise работает над возвращением беспилотных такси на линию до конца года
Со следующего года будут возобновлены поездки без водителя с оплатой.

После инцидента с наездом на женщину в октябре прошлого года компания Cruise была вынуждена сократить четверть персонала, её руководство почти в полном составе обновилось, но приступить к перевозкам пассажиров на прототипах беспилотных такси она до сих пор не может из-за отзыва лицензии в Калифорнии и добровольного отказа от профильной деятельности на остальной территории США. Как сообщает Bloomberg, нанятый в качестве генерального директора в прошлом месяце Марк Уиттен (Marc Whitten) приступил к переговорам с регуляторами США, по итогам которых Cruise рассчитывает до конца года вернуть на линию свои беспилотные такси, а со следующего года возобновить платные перевозки на такси без водителя за рулём.

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Источник изображения: Cruise

Фактически, недавно прототипы Cruise возобновили тестирование в Аризоне и Техасе, но за рулём присутствуют страхующие испытатели, а взимать плату за перевозки компания всё ещё не готова. Это вынуждает её нести убытки, которые за предыдущие полгода достигли $1,8 млрд. Впрочем, в эту сумму вошли и $583 млн, связанные с отказом от дальнейшей разработки беспилотных шаттлов Origin. По словам главы материнской корпорации General Motors Мэри Барра (Mary Barra), действующие прототипы Cruise получили гораздо более совершенное программное обеспечение. На поддержку дочерней компании GM готова в ближайшие месяцы выделить $850 млн, чего хватит до начала следующего года, но в дальнейшем была бы не против финансировать Cruise уже в сотрудничестве с каким-нибудь партнёром, который пока не найден. Запуск коммерческих перевозок как раз и будет призван привлечь потенциальных инвесторов.

#автопилот #general motors #cruise #беспилотное такси
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