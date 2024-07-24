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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo получит $5 млрд от материнской Alphabet на развитие автопилота
Этот гигант может себе позволить подобные эксперименты.

Некогда зародившаяся в структуре Google компания Waymo к настоящему моменту уже приступила к коммерческим перевозкам пассажиров на беспилотных такси в Сан-Франциско, Калифорния и Финиксе, штат Аризона. С прошлого месяца данный сервис доступен клиентам на всей территории указанного калифорнийского мегаполиса. Каждую неделю прототипы беспилотных такси осуществляют 50 000 платных поездок в этих двух городах. С момента запуска сервиса эти прототипы проехали осуществили более 2 млн поездок.

Как сообщает CNBC, руководство Alphabet на квартальной отчётной конференции на этой неделе объявило о намерениях вложить в развитие Waymo ещё $5 млрд. Эта сумма сопоставима по величине с уже осуществлёнными инвестициями сторонних источников.

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Источник изображения: Waymo

В 2020 году Waymo удалось привлечь от сторонних инвесторов $2,25 млрд, через год были получены ещё $2,5 млрд. В структуре отчётности Alphabet статистика Waymo проходит общей группой с рядом других инициатив, по этой строке в минувшем квартале была получена выручка в размере $365 млн, которая выросла относительно прошлогодних $285 млн. Убытки на этом направлении тоже выросли с $813 млн до $1,13 млрд.

#автопилот #waymo #alphabet
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