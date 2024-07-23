Американский бизнес не заинтересован в усугублении противостояния.

Заявления Дональда Трампа (Donald Trump) в части обеспечения безопасности Тайваня не были единственными факторами, которые с прошлой недели оказывают давление на акции компаний полупроводникового сектора. Как отмечает Bloomberg, две крупные американские компании на этой неделе отправили в Китай своих представителей, чтобы способствовать диалогу с местными властями со стороны американского бизнеса.

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Источник изображения: Micron Technology

В состав делегации вошли операционный директор Apple Джефф Уилльямс (Jeff Williams) и президент Micron Technology Санджей Мехротра (Sanjay Mehrotra), им удалось встретиться с группой китайских чиновников, включая министра иностранных дел КНР Ван И (Wang Yi) и вице-премьера (в международной классификации) Хэ Лифэна (He Lifeng). Политическое руководство Китая в их лице призвало американские компании активно участвовать в процессе реформирования и модернизации китайской экономики.

На американских делегатов также были возложены обязанности по формированию в США правильного представления о намерениях властей КНР. Мехротра и Уилльямс как раз являются директорами Делового совета между Китаем и США. Компания Apple не только сильно зависит от Китая с точки зрения производства своих изделий, но и получает в этой стране приличную часть выручки. Micron от новейших противоречий США и Китая страдает самым серьёзным образом. В Китае её продукцию запретили использовать на объектах критически важной информационной инфраструктуры, а в США на неё подала в суд китайская компания YMTC, являющаяся конкурентом в сегменте памяти типа 3D NAND. Очевидно, что руководство Micron заинтересовано в нормализации американо-китайских отношений.