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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi занялась выпуском электромобилей из-за боязни американских санкций
Решение было принято в начале 2021 года в результате действий Дональда Трампа.

Все успешные китайские компании, как правило, рано или поздно становятся мишенью американских санкций. Во время своего ежегодного выступления, как отмечает South China Morning Post, основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) признался, что выйти на рынок электромобилей его компанию заставила угроза американских санкций, которая нависла в самом начале 2021 года. В «чёрный список» Министерства торговли США компания Xiaomi попала в январе 2021 года в последние дни работы администрации президента Дональда Трампа (Donald Trump).

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Источник изображения: AFP

Через два месяца после этого события основатель Xiaomi принял решение заняться выпуском электромобилей, именно под влиянием угрозы санкций США. Ещё через два месяца Xiaomi удалось исключить своё имя из санкционного списка через суд. Тем не менее, Лэй Цзюнь уже твёрдо решил развивать бизнес по выпуску электромобилей. Он намерен вложить за десять лет в это направление деятельности Xiaomi около $10 млрд собственных средств, называя эту инициативу «последним крупным бизнес-проектом своей жизни».

#xiaomi #xiaomi su7 #электромобили xiaomi #санкции сша
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Xiaomi только недавно получила официальное разрешение на выпуск электромобилей
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