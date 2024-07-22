В этом убеждены аналитики Goldman Sachs.

Профессор Массачусетского технологического института Дарон Аджемоглу (Daron Agemoglu) в ходе подкаста, организованного Goldman Sachs, выразил предположение, что в ближайшие десять лет не более четверти всех сфер применения систем искусственного интеллекта будут себя окупать. Это позволило аналитикам Goldman Sachs развить мысль следующим образом: в ближайшие десять лет использование искусственного интеллекта затронет не более 5% экономических операций в США, и увеличит производительность труда не более чем на 0,5%, а рост ВВП в результате данных мероприятий не превысит 0,9%.

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Источник изображения: Open to Debate

Как отметил профессор Аджемоглу, для реального влияния больших языковых моделей на деятельность человечества потребуется существенный прорыв в их производительности и эффективности. Последний не будет достижим простым наращиванием производительности центров обработки данных за счёт добавления новых ускорителей. Для прогресса в этой сфере нужны будут качественно новые массивы данных, а откуда они возьмутся, эксперт пока затрудняется ответить. Нынешние примеры успешного применения больших языковых моделей пока не позволяют экспертам понять, какие действительно важные задачи, стоящие перед человечеством, можно решить с их помощью при сохранении экономической целесообразности.