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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Гонконга не собираются вводить односторонние санкции против России, не поддерживаемые Китаем
По этой причине электроника двойного назначения продолжает поставляться через этот канал.

Изученные Reuters документы Министерства торговли говорят о том, что поставки изделий товарной группы, включающей микроэлектронику, из Китая и Гонконга в Россию с января по май текущего года сократились на 28%, а если не учитывать Гонконг, то сокращение ограничилось 19%. Хотя это может свидетельствовать о некотором успехе американских санкций, которые ставят своей целью запрет на поставку в Россию электронных компонентов, которые можно использовать в оборонном секторе, объёмы поставок подобной продукции в Россию продолжают оставаться существенными.

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Источник изображения: Reuters

Гонконг в целом является мировым логистическим хабом по поставке микроэлектроники, соответствующие бизнес-процессы здесь налажены очень давно, и американские власти считают, что поставки электроники в Россию осуществляются при участии подставных фирм.

С августа по декабрь прошлого года попадающих под санкции изделий NVIDIA в Россию было поставлено на сумму $17,6 млн, как отмечает источник. В их число попали компоненты платформы Jetson TX2, которая позволяет создавать разного рода гибко программируемые робототехнические системы. По данным Reuters, такие компоненты используются российской стороной для создания военной техники. Представители NVIDIA пояснили, что компания не может контролировать вторичный рынок таких компонентов, но делает всё возможное для соответствия экспортным правилам США.

Власти Гонконга, который формально является особым административным районом Китая, на запрос агентства ответили, что не собираются поддерживать односторонние санкции без одобрения властей КНР, поскольку у них для этого нет полномочий. При этом в отношении Северной Кореи, например, Гонконг соответствующие ограничения соблюдает, поскольку они были ратифицированы Совбезом ООН.

#китай #санкции #гонконг
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