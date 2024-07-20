Её услуги в этой сфере востребованы меньше, чем ожидалось.

Если строительство новых предприятий по контрактному выпуску чипов на территории Техаса компания Samsung Electronics осуществляет ритмично в силу геополитической конъюнктуры, то у себя на родине ситуация на рынке контрактных услуг по выпуску чипов для неё не столь однозначна. Как отмечает DigiTimes, отсутствие большого количества новых заказов на контрактный выпуск чипов для сторонних разработчиков вынудило компанию отложить на более поздний срок начало строительства цеха PH2 с составе кластера P4 в корейском Пхёнтхэке.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Первоначально планировалось, что четыре новых цеха P4 будут возводиться в «шахматном порядке», чередуя специализацию между производством микросхем памяти и контрактным выпуском чипов. Построив цех PH1 для производства памяти, теперь компания решила не торопиться со строительством «контрактного» PH2, а вместо этого сразу перейти к строительству цеха PH3, в котором также будет выпускаться память. Возведение PH3 стартовало в прошлом месяце. Когда Samsung приступит к строительству PH2, а также аналогичного по назначению PH4, пока не уточняется.