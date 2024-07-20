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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung не будет торопиться с расширением контрактных производственных мощностей
Её услуги в этой сфере востребованы меньше, чем ожидалось.

Если строительство новых предприятий по контрактному выпуску чипов на территории Техаса компания Samsung Electronics осуществляет ритмично в силу геополитической конъюнктуры, то у себя на родине ситуация на рынке контрактных услуг по выпуску чипов для неё не столь однозначна. Как отмечает DigiTimes, отсутствие большого количества новых заказов на контрактный выпуск чипов для сторонних разработчиков вынудило компанию отложить на более поздний срок начало строительства цеха PH2 с составе кластера P4 в корейском Пхёнтхэке.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Первоначально планировалось, что четыре новых цеха P4 будут возводиться в «шахматном порядке», чередуя специализацию между производством микросхем памяти и контрактным выпуском чипов. Построив цех PH1 для производства памяти, теперь компания решила не торопиться со строительством «контрактного» PH2, а вместо этого сразу перейти к строительству цеха PH3, в котором также будет выпускаться память. Возведение PH3 стартовало в прошлом месяце. Когда Samsung приступит к строительству PH2, а также аналогичного по назначению PH4, пока не уточняется.

#samsung #полупроводники #южная корея
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AggroShkolyar
09:17
Хм... наверное потому что она никогда не была конкурентом 7900ХТХ, не?
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:17
Зайди ко мне, я тебе покажу длсс в 1440р с 4090 и ты забудешь что такое натив=))) Потому как увидел что то .... этакое))) г.Хабаровск , Ворошилова 48 - 55.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:16
ты хуйвзвод и что это изменит ? смотрю у зеленожопых прям снова разрыв пукана
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
AggroShkolyar
09:16
Не знаю, гугол не может врать.
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:14
то есть добавить того чего нет в оригинале считается уже фичей у зеленожопых чмырей ?? то да,то технологии,я бы хотел играть как изначально игра делалась,а не как от балды ее ии дорисовал
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
owzod
09:13
Ты просто дебил) с маленькой буквы.)
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Иван Бородин
09:08
Относительно лучей и других апскейтов могу добавить что полноценные лучи(хотя это всеволишь маркетинговая фишка реально не как не улучьшающая качество картинки) как и длсс который артефачит и логает, ...
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Nvidia&Intel Hater
09:07
то есть выдумывает недостающие детали -красота,ну просто чудесно.это называется ХРЕНЬ.как стопка газет в стопку белья с говном dlss стала я уже видел.конченое убожество
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Clamwult
09:06
Я тебе уже много раз писал что то чего не может быть она не добавляет, а добавляет например недостающие детали до картинки 4K например, детали которых например недостаёт в более низких разрешениях, та...
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
Nvidia&Intel Hater
09:05
конечно тебе натив не нужен ибо карта дно дна,тебе клиническому идиоту надо врубить perfomance и говорить что то норма.твои скрины снова выложить ?? гавно гавном
7900XTX в Still Wakes the Deep, Riven, Nobody Wants to Die и Flintlock: The Siege of Dawn
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