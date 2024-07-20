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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Акции AMD снижаются в цене уже седьмую сессию подряд
На буме ИИ компания зарабатывает куда меньше конкурентов.

Представители ресурса Seeking Alpha отметили, что курс акций AMD начал снижаться ещё до потрясений, вызванных высказываниями Дональда Трампа (Donald Trump) в адрес Тайваня и массовым сбоями ПК под управлением Windows накануне. Фактически, к вечеру пятницы курс акций AMD снижался уже на протяжении семи торговых сессий подряд, если вчерашние торги завершились снижением курса на 2,69%, то за предыдущие шесть сессий акции подешевели в совокупности на 14%.

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Источник изображения: AMD

В большей степени на динамику курса акций AMD повлияли опасения инвесторов относительно усиления санкций со стороны США в отношении китайского рынка полупроводниковых компонентов. По оценкам аналитиков, AMD может претендовать не более чем на 10% рынка компонентов для систем искусственного интеллекта, причём даже такой прогноз некоторым кажется слишком завышенным. Решения AMD пока не получили такого распространения, которое позволило бы компании серьёзно зарабатывать на буме искусственного интеллекта, который уже второй год толкает курс акций конкурирующей NVIDIA к заоблачным высотам.

#amd #nvidia #аналитика #акции
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