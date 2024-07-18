Она в совокупности с остальными процессорами формирует более половины выручки компании.

Три месяца назад руководство TSMC ещё не было готово утверждать, что бум систем искусственного интеллекта в текущем году окажет существенное влияние на выручку компании, поскольку этому противодействовали негативные тенденции вроде стагнации на рынке ПК и смартфонов, но после публикации отчёта за второй квартал, если верить Nikkei Asian Review, генеральный директор и председатель совета директоров компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) начал говорить об этом смелее.

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Источник изображения: TSMC

Даже если опираться на сухую статистику второго квартала, доля TSMC от реализации компонентов в сегменте высокопроизводительных компонентов увеличилась с прошлогодних 44 до 52 %. Последовательно выручка на этом направлении увеличилась на 28%. Сегмент смартфонов при этом последовательно потерял в выручке 1% и остался на уровне одной трети совокупного размера выручки TSMC, как и год назад. Впрочем, в текущем квартале руководство компании ожидает столкнуться с ростом выручки именно в сегменте смартфонов, за счёт сезонных тенденций, но важную роль сохранит и сегмент компонентов для систем искусственного интеллекта. В текущем квартале TSMC рассчитывает выручить от $22,4 до $23,2 млрд.

В течение ближайших двух лет на рынок конечных устройств начнёт влиять тема искусственного интеллекта, хотя сейчас так называемый бум в этой сфере не особо стимулирует продажи компонентов для смартфонов или ПК. По словам Си-Си Вэя, все клиенты TSMC сейчас стремятся встроить функциональность ИИ в свои компоненты, и со временем это будет способствовать сокращению жизненного цикла клиентских устройств в связи с необходимостью их регулярного обновления на аппаратном уровне. Буквально, уже сейчас TSMC обеспечена заказами на выпуск 5-нм и 3-нм продукции вплоть до 2026 года.