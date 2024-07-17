Всё должно работать, как в страховом бизнесе.

Пока администрация его преемника прилагает максимум усилий к тому, чтобы на территории США появилась хотя бы парочка предприятий TSMC по выпуску передовых чипов, бывший президент Дональд Трамп (Donald Trump), грезящий вторым сроком, продолжает работать на свою предвыборную кампанию. Как сообщает Reuters, Трамп предложил властям США брать с Тайваня деньги за защиту этого острова. По его словам, которые прозвучали ещё в конце прошлого месяца, но стали достоянием общественности только на этой неделе, США в этом отношении мало чем отличается от страховой компании — если Тайваню нужна защита, то пусть он за неё платит.

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Источник изображения: Reuters

При этом Трамп с уважением высказался о тайваньских предпринимателях, которые, по его мнению, получили контроль над 100% бизнеса по производству чипов. Недавно избранный премьер Тайваня Чо Юнг-Тай (Cho Jung-tai) прокомментировал это заявление Трампа напоминанием о наличии у двух стран хороших взаимоотношений и факте увеличения Тайванем собственных расходов на оборону. Официальных дипломатических связей между США и Тайванем не существует с 1979 года, но американцы имеют свои представительства на острове под видом особых организаций. В любом случае, высказывания Трампа о методах защиты Тайваня обернулись падением курса акций TSMC на 2,4% в преддверии публикации квартального отчёта, которая намечена на завтра. Компания является крупнейшим в мире контрактным производителем чипов, основные её предприятия расположены на территории Тайваня.