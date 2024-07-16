Основанный около тридцати лет назад инвестиционный фонд Intel Capital за время своего существования вложил около $20 млрд в капитал молодых перспективных компаний по всему миру, и к началу 2014 года в послужном списке этого подразделения американской компании значились сделки с более чем 110 китайскими стартапами на сумму $670 млн. Как отмечает Financial Times, компания Intel получила места в совете директоров нескольких китайских компаний, а инвестиции Intel Capital в китайские стартапы в области искусственного интеллекта и полупроводниковых изделий подтолкнули власти США к ужесточению контроля за движением капитала.
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Именно деятельность Intel Capital, который после ухода из Китая двух крупных венчурных фондов стал на местном рынке крупнейшим зарубежным венчурным инвестором, подтолкнула власти США выступить в июне с инициативой ограничить американские компании в возможностях поддерживать китайских разработчиков технологий двойного назначения. Сейчас Intel владеет долями в капитале примерно 43 китайских компаний, причём более 70% из них работают в сфере искусственного интеллекта или полупроводниковом сегменте, а власти США как раз стараются сдержать развитие китайской промышленности на этих направлениях. И уж совсем странным выглядело бы предоставление властями США субсидий компании, которая оказывает финансовую поддержку китайским геополитическим конкурентам. Соответствующие ограничения должны быть сформулированы властями США до конца этого года.