Он тоже опасен для окружающих, как они считают.

С точки зрения негативного взаимодействия с компанией Tesla, наиболее воинственно настроенные экоактивисты расположены в Германии. Они мешают этому автопроизводителю расширять местное предприятие, поджигают трансформаторные подстанции, а недавно ещё и облили краской привезённый из США для демонстрации немецкой публике электрический пикап Cybertruck, как сообщает Electrek со ссылкой на социальные сети.

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Источник изображения: X, Letzte Generation

Ущерб машине был нанесён минимальный, поскольку краску удалось тут же удалить, но непосредственный участник акции Хендрик Фауэр (Hendrik Fauer) смог публично выразить свой протест деятельностью Tesla. По его словам, пикап Cybertruck весит почти три тонны, и для перемещения такой машины требуется избыточное количество энергии. Кроме того, его угловатые формы и кузовные панели из нержавеющей стали представляют опасность для потенциальных участников ДТП. В данном случае активистов не успокаивает тот факт, что машина передвигается на электротяге, а потому условно должна наносить меньший ущерб окружающей среде в процессе эксплуатации по сравнению с аналогом, оснащённым ДВС.