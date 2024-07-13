А также Nokia и Huawei, причём в разных странах.

В сжатые сроки китайской компании Transsion удалось стать четвёртым по величине производителем смартфонов в мире, но своему успеху она обязана преимущественно агрессивной ценовой политике и готовности работать на географических рынках, недостаточно охваченных конкурентами. В Африке продукция принадлежащих ей марок занимает 48% местного рынка, но активная экспансия в регионы с более развитой экономикой может натолкнуться на ряд проблем юридического характера, как поясняет Financial Times.

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Источник изображения: Transsion

По данным источника, в Индии компании Transsion предстоит ответить в суде по независимым искам компаний Qualcomm и Philips, которые обвиняют её в неправомерном использовании защищённой патентами интеллектуальной собственности. Кроме того, Qualcomm подала на Transsion в суд по аналогичным основаниям ещё и в Европе, и в Китае. Финская компания Nokia также рассчитывает на получение от Transsion лицензионных отчислений, а у конкурирующей Huawei претензии к Transsion возникали ещё в 2019 году. Представители обвиняемой китайской компании утверждают, что правообладатели придерживаются неравномерной и непропорциональной ценовой политики при назначении размера лицензионных отчислений. В некоторых регионах с низким уровнем доходов населения, по словам представителей Transsion, ставки лицензионных отчислений явно завышены.