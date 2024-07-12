Крупнейшим покупателем останется Китай.

По прогнозам ассоциации SEMI, по итогам текущего года выручка поставщиков оборудования для производства чипов вырастет на 3,4% до рекордных $109 млрд, причём в сегменте производства памяти типа DRAM выручка увеличится на 24,1% в свете высокого спроса на оборудование для выпуска микросхем HBM. В следующем году она увеличится только на 12,3%, поэтому тенденцию к росту профильных затрат со стороны производителей памяти нельзя будет назвать долгосрочной.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Что характерно, производители памяти NAND в этом году потратят на покупку оборудования для её производства лишь на 1,5% больше, чем в прошлом, но в 2025 году выручка поставщиков профильного оборудования вырастет сразу на 55,5% до $14,6 млрд. Этому будет способствовать восстановление спроса на память и реализация проектов по строительству новых предприятий, которые были запланированы ранее.

В сегменте производства логических компонентов и на направлении контрактных услуг в целом в текущем году выручка от поставок оборудования сократится на 2,9% до $57,2 млрд, но в следующем увеличится на 10,3% до $63 млрд. Вообще, оборудование для производства чипов в целом принесёт его поставщикам в следующем году $128 млрд выручки, показав прирост на 17% и обновив рекорд в очередной раз. Собственно, и выручка текущего года будет рекордной, но на уровне $109 млрд. В региональном делении Китай останется крупнейшим покупателем оборудования для производства чипов, но в следующем году выручка на этом направлении немного сократится, поскольку произойдёт коррекция после трёхлетнего периода непрерывного роста.