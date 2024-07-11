Но наверняка сделает это в ближайшие дни.

Накануне рыночная капитализация TSMC приблизилась к отметке в $1 трлн и даже кратковременно покорила её, но по итогам полной торговой сессии закрепиться на этом уровне не удалось, поэтому агентство Reuters сочло нужным заявить о близости момента окончательного перехода через этот рубеж сегодня. Росту курса акций TSMC накануне способствовала июньская статистика, которая позволила предположить, что выручка компании во втором квартале выросла более чем на треть.

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Источник изображения: Reuters

На торгах на Тайване акции TSMC укрепились по итогам утренней сессии на 2% в местной валюте, но это всё равно ограничивает капитализацию эмитента на местной бирже суммой $861 млрд в пересчёте по курсу. Американские депозитарные расписки компании в США в понедельник прибавили сразу 4,8%, как раз позволив компании преодолеть рубеж в $1 трлн капитализации на короткое время. Сегодняшние торги в США ещё не начались на момент подготовки новости к публикации, а вчерашний курс закрытия ($191,05) был несколько ниже того уровня, который в начале недели продвинул TSMC в число компаний с капитализацией свыше $1 трлн. Полноценный квартальный отчёт TSMC будет опубликован через неделю, к тому времени акции компании наверняка смогут закрепиться выше указанной отметки.