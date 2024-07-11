В ключевых сегментах сетей 5G это нужно будет сделать на три года раньше.

Немецкие операторы связи не заинтересованы в замене используемого оборудования китайского происхождения в своих сетях, поскольку это требует времени и денег, но если верить сообщениям местной прессы, на которую ссылается Bloomberg, правящей коалиции в парламенте Германии удалось склонить коллег к принятию решения о необходимости удалить к концу 2026 года из всех ключевых сегментов сетей 5G оборудование производства Huawei и ZTE.

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Источник изображения: Huawei Technologies

По факту, немецким операторам связи даже предоставлена небольшая поблажка, поскольку первоначально срок реализации первой фазы «избавления» от китайского оборудования планировалось назначить на конец 2025 года. Вторая фаза, которая продлится до конца 2029 года, подразумевает отказ от использования оборудования Huawei и ZTE даже во второстепенных сегментах сетей связи 5G немецких операторов связи. В США операторы связи вынуждены были начать удаление такого оборудования из своих сетей ещё при президенте Трампе, но к настоящему моменту программа упёрлась в нехватку финансирования, поскольку государство взялось возмещать затраты операторам связи на техническое перевооружение.