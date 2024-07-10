Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Уникальный тюнингованный экземпляр Tesla Roadster выставлен на торги
За $75 000 на момент публикации материала.

Пока Илон Маск (Elon Musk) никак не может собраться с силами поставить на конвейер представленный ещё в 2017 году спорткар Tesla Roadster второго поколения, на рынке сохраняется в обороте некоторое количество машин первого поколения, с которых начиналась история всей компании. Как сообщает Electrek, в этом году на торги был выставлен уникальный экземпляр Tesla Roadster первого поколения, который после попадания в аварию был выкуплен представителями компании, проводившими на нём эксперименты по тюнингу подвески и тормозов.

реклама

Источник изображения: Cars & Bids

Машина получила существенно доработанные подвеску и тормоза, а также уникальный для модели самоблокирующийся дифференциал. Внешность спорткара в данном исполнении уникальна в том смысле, что штатные элементы кузова из углеволокна не покрыты слоем краски, а потому демонстрируют характерную структуру. Выбиваются из этого стилистического единства только пластиковые бамперы, имеющие гладкую поверхность. Что характерно, электромобиль оснащается почти новой тяговой батареей ёмкостью 80 кВт‧ч, на которой машина проехала не более 160 км.

Подобный комплект доработок изначально планировалось продавать за $30 000 в качестве опции, но идея в своё время не нашла поддержки у руководства, а потом выпуск Tesla Roadster первого поколения был прекращён. Текущая цена данного экземпляра на аукционе составляет $75 000, торги продлятся до середины месяца.

#tesla #электромобили tesla #аукцион #tesla roadster
+
Написать комментарий (0)
Tesla привезла человекоподобного робота Optimus в Китай, но показывает его лишь за стеклом
Tesla Cybertruck имеет все шансы стать самым продаваемым в США электрическим пикапом
XPeng откажется от использования лидаров в своих электромобилях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
25
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
16
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
24
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
59
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4

Сейчас обсуждают

АЕV
15:06
Когда подсасывает расиянин у Китая то вы ничего не понимает ибо это не то что посасывать у сша
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Vincentprapor
15:06
Динозавр, но какой. Абсолютно все новые редмики C, A, B, note, и обычные (не про) сливаются этому старичку. Также поко М серии, поко С серии и даже их про версии Назови хоть одну причину почему его н...
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
АЕV
15:05
А какие преимущества подсасывается Китаю?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Смотрю за 404
15:01
Когда подсасывает укроинец это другое. Вкус свободы!
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:57
А если поместить небольшую чёрную дыру в хохла или в жида, кто кого поглотит от жадности?
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
Dante1980
14:54
ну да... поуй... всего 2.5 тысячи человек из игровых подразделений только в этом году уволили... и это не предел... Не, не сильно. Копейки...
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
Алиен Предаторов
14:54
И все равно все будет тормозить на неоптимизированном коде. А и правда - зачем? Железо потянет.
GeForce RTX 5090 сможет разгоняться до 3 ГГц, получит 448-битную шину и 28 Гб памяти GDDR7
Михаил Авраменко
14:52
Какие преимущества подсасывать западу?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:50
Меняет остатки Окраины на несколько десятков тонн древнего железа. По его свинологике - классная сделка 😊
Аппетиты растут: Зеленский потребовал от Запада передать Украине 128 истребителей F-16
swr5
14:50
Гикбенч кривой тест, в многоядерном тесте у него всегда приоритет по количеству ядер, а не по суммарной их производительности, поэтому Интел со своей кучей недоядер получают больший коэфициент.
Ryzen 9 9950X будет хорош в играх, но крайне плох в сложных сценариях, уступая даже Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем