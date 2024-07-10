За $75 000 на момент публикации материала.

Пока Илон Маск (Elon Musk) никак не может собраться с силами поставить на конвейер представленный ещё в 2017 году спорткар Tesla Roadster второго поколения, на рынке сохраняется в обороте некоторое количество машин первого поколения, с которых начиналась история всей компании. Как сообщает Electrek, в этом году на торги был выставлен уникальный экземпляр Tesla Roadster первого поколения, который после попадания в аварию был выкуплен представителями компании, проводившими на нём эксперименты по тюнингу подвески и тормозов.

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Источник изображения: Cars & Bids

Машина получила существенно доработанные подвеску и тормоза, а также уникальный для модели самоблокирующийся дифференциал. Внешность спорткара в данном исполнении уникальна в том смысле, что штатные элементы кузова из углеволокна не покрыты слоем краски, а потому демонстрируют характерную структуру. Выбиваются из этого стилистического единства только пластиковые бамперы, имеющие гладкую поверхность. Что характерно, электромобиль оснащается почти новой тяговой батареей ёмкостью 80 кВт‧ч, на которой машина проехала не более 160 км.

Подобный комплект доработок изначально планировалось продавать за $30 000 в качестве опции, но идея в своё время не нашла поддержки у руководства, а потом выпуск Tesla Roadster первого поколения был прекращён. Текущая цена данного экземпляра на аукционе составляет $75 000, торги продлятся до середины месяца.