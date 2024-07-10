По крайней мере, в отдельно взятом Ухане.

Самонадеянные заявления представителей транспортной отрасли в отдельных странах о несовершенстве существующих систем автопилота, тем не менее, не помогают защитить профессию таксиста от планомерного вымирания в регионах, активно расширяющих эксплуатацию роботизированных таксомоторов. Как сообщает South China Morning Post, являющийся крупнейшим полигоном такого рода китайский город Ухань с его 12,7 млн населения уже стал очагом недовольства таксистов условиями конкуренции с сервисом беспилотных перевозок Apollo Go.

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Источник изображения: Baidu

Только за прошедшее с апреля этого года время покинуть один из местных таксопарков были вынуждены 4 сотрудника из 159 человек, поскольку они просто не смогли достаточно зарабатывать и не выдержали конкуренцию с роботакси Apollo Go. В мае местной полиции также пришлось арестовать более 10 человек, подозреваемых в распространении ложной информации о качестве услуг Apollo Go в социальных сетях. При этом сами потребители таких услуг роботакси оценивают их в среднем в 4,9 балла.

Представители материнской компании Baidu ожидают, что к концу года количество беспилотных такси в Ухане почти удвоится до 1000 машин, и в масштабах города этот бизнес наконец-то начнёт приносить прибыль. На уровне всей страны Apollo Go рассчитывает выйти в плюс в следующем году, а к концу десятилетия распространить свои услуги на 100 города Китая.