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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава ASML считает, что мировой рынок нуждается в дешёвых китайских чипах
И не надо от них отказываться.

Опасения по поводу перенасыщения мирового рынка недорогими чипами из Китая, выпускаемыми по зрелым техпроцессам, разделяют далеко не все участники рынка. Например, как можно понять из текста публикации Reuters, действующий генеральный директор нидерландской компании ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) считает ситуацию весьма благоприятной для всего мирового рынка полупроводниковой продукции.

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Источник изображения: Reuters

По его словам, массовое производство чипов по зрелым техпроцессам не настолько прибыльно, чтобы привлекать к этому виду деятельности западные компании, тогда как Европа в данный момент свои внутренние потребности в чипах массовой номенклатуры не может покрыть локальным производством даже на 50%. Китай в этом смысле мог бы стать выгодным поставщиком соответствующей продукции, и препятствовать ему в этом достаточно глупо, как убеждён руководитель крупнейшего в мире производителя литографических сканеров для выпуска чипов. Разумеется, ASML продолжает активно зарабатывать на поставках оборудования в Китай, поэтому к таким аргументам следует прислушиваться настороженно, но доля истины в них всё равно есть.

#полупроводники #китай #asml
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