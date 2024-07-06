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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Еврокомиссия готовит почву для расследования в отношении китайских поставщиков дешёвых чипов
Едва разобравшись с поставщиками электромобилей.

Недавно Еврокомиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввоз в регион электромобилей китайского производства для защиты местных автопроизводителей, но агентство Reuters сообщает, что этими мерами дело может не ограничиться, поскольку регуляторы готовятся провести расследование в отношении китайских производителей полупроводниковой продукции. Власти ЕС опасаются, что КНР может буквально завалить европейский рынок дешёвыми полупроводниковыми компонентами, и нужно готовить защитные меры.

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Источник изображения: Reuters

Скорее всего, первые выводы Еврокомиссия сделает к сентябрю текущего года, а до этого она будет опрашивать европейские компании, которые в той или иной мере причастны к производству, поставкам или потреблению полупроводниковых изделий. Будут сравниваться цены на европейскую и китайскую продукции, изучаться цепочки поставок. В случае необходимости власти ЕС готовы координировать свои защитные меры с американскими партнёрами. На европейский бизнес китайские чипы влияют в разной мере. Если так же ASML способна хорошо зарабатывать на поставках оборудования для их производства в Китай, то для европейских производителей чипов китайские компании являются конкурентами. При этом многие из европейских производителей располагают предприятиями в Китае, и поставка их продукции в Европу в случае введения дополнительных ограничений может быть затруднена.

#полупроводники #китай #еврокомиссия #расследование #пошлины
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