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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn получила рекордную выручку во втором квартале и рассчитывает на её дальнейший рост
Во многом благодаря всё тому же буму систем искусственного интеллекта.

Как и Samsung, компания Foxconn подводит предварительные итоги второго квартала вскоре после его завершения, но подробную статистику опубликует значительно позже, лишь в середине августа. Это не мешает крупнейшему контрактному производителю электроники, как поясняет Reuters, уже сейчас заявлять о получении рекордной для этого времени года квартальной выручки в размере $47,8 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка компании выросла на 19,1%, а ещё ей удалось превзойти ожидания аналитиков.

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Источник изображения: Foxconn

В третьем квартале Foxconn рассчитывает увеличить выручку на неопределённую сумму как последовательно, так и в годовом сравнении. Во втором квартале компания столкнулась со значительным ростом выручки в сегменте серверных систем и телекоммуникационного оборудования, а вот потребительская электроника сохранила выручку на прежнем уровне. Во втором полугодии, как справедливо ожидает руководство Foxconn, выручка компании увеличится в силу влияния сезонных факторов.

#аналитика #финансы #искусственный интеллект #foxconn
Источник: reuters.com
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