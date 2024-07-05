Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries получила доступ к технологиям по производству чипов из нитрида галлия
И профильным специалистам в Индии.

На страницах своего официального сайта GlobalFoundries возвестила о заключении сделки с основанной в 2011 году компанией Tagore Technology, по условиям которой первая получит не только комплект патентов второй, позволяющих выпускать компоненты из нитрида галлия, но и команду специалистов, имеющих опыт их разработки. Данное приобретение в совокупности позволит GF расширить спектр предлагаемой клиентам продукции за счёт услуг по производству силовой электроники на основе нитрида галлия.

реклама

Источник изображения: Tagore Technology, LinkedIn

Данный материал позволяет снизить энергопотребление сложных электронных устройств, снизить потери в подсистеме питания и ограничить тепловыделение. Нитрид галлия применяется для производства силовой электроники, используемой в электромобилях и центрах обработки данных. В последнем случае GlobalFoundries рассчитывает заработать на буме систем искусственного интеллекта, предлагая более эффективную и менее горячую электронику для центров обработки данных. Кроме того, представители компании убеждены, что чипы на основе нитрида галлия позволят сократить энергопотребление устройств в сегменте Интернета вещей, который также будет развиваться по мере распространения периферийных вычислений в составе систем искусственного интеллекта. Примечательно, что в штат GlobalFoundries перейдут индийские специалисты Tagore Technology, хотя у компании имеется исследовательский центр и в США.

#полупроводники #электроника #globalfoundries #галлий
+
Написать комментарий (0)
ASML получила право расширить свои предприятия в Велдховене
Японские производители оборудования для выпуска чипов рассчитывают на стабильный рост выручки
Власти США направят на борьбу с дефицитом кадров часть средств, выделенных по «Закону о чипах»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
26
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
14
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
41
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
7
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
4
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3

Сейчас обсуждают

Алексей Горский
11:29
Изоляция российская обычно.
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
Eisbrecher
11:29
Ну так типа в том и план. Если не видно разницы, зачем платить больше, и наплевать, на сколько там процентов загружен проц, если у тебя все равно нет денег на что-то мощнее, чем 3060 :). Появятся лишн...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Nvidia&Intel Hater
11:27
да вода просто.проглядел поверхносто.в общем и целом -ни о чем
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Yilec
11:27
А интол будто так не делает? Ахахах 😆
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Алексей Горский
11:27
В статье брехня. Эти двигатели делали и делают. С ними никогда не было проблемы.
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
Азамат Багатов
11:26
Шеша, открывай дверь! Сегодня акция, Александр Витальевич прочистит ваш дымоход совершенно бесплатно.
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
Артём Николаев
11:21
Я хотел спросить в каментах, о чём речь?
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Eisbrecher
11:20
Если бы камаз стоил сто тысяч рублей, то я купил бы его, вместо, допустим, фольксваген поло за 2 миллиона, и как-нибудь смирился бы с проблемами эксплуатации камаза :). Особенно если бы у меня было на...
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Легенда
11:20
2 слота мне под нвме надо обязательно. чисто иза этого
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
cibershot
11:19
Такую же взял? Накуя?
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем