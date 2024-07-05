И профильным специалистам в Индии.

На страницах своего официального сайта GlobalFoundries возвестила о заключении сделки с основанной в 2011 году компанией Tagore Technology, по условиям которой первая получит не только комплект патентов второй, позволяющих выпускать компоненты из нитрида галлия, но и команду специалистов, имеющих опыт их разработки. Данное приобретение в совокупности позволит GF расширить спектр предлагаемой клиентам продукции за счёт услуг по производству силовой электроники на основе нитрида галлия.

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Источник изображения: Tagore Technology, LinkedIn

Данный материал позволяет снизить энергопотребление сложных электронных устройств, снизить потери в подсистеме питания и ограничить тепловыделение. Нитрид галлия применяется для производства силовой электроники, используемой в электромобилях и центрах обработки данных. В последнем случае GlobalFoundries рассчитывает заработать на буме систем искусственного интеллекта, предлагая более эффективную и менее горячую электронику для центров обработки данных. Кроме того, представители компании убеждены, что чипы на основе нитрида галлия позволят сократить энергопотребление устройств в сегменте Интернета вещей, который также будет развиваться по мере распространения периферийных вычислений в составе систем искусственного интеллекта. Примечательно, что в штат GlobalFoundries перейдут индийские специалисты Tagore Technology, хотя у компании имеется исследовательский центр и в США.